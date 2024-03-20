Захарова заявила о военном ответе на разработку США и SpaceX спутников

Спутники-шпионы, которые SpaceX разрабатывает для США, станут законной целью для ответных военный действий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия внесла на рассмотрение Генассамблей [ООН] проект резолюции "Космические наука и технологии для продвижения мира", - сказала она. - Этот документ нацелен на формирование на межгосударственном уровне общего понимания недопустимости использования космических систем, в том числе коммерческих, для силового воздействия на геополитических оппонентов, они становятся законной целью для ответных мер, включая ответные меры военного характера".

Дипломат отметила, что Россия осведомлена об усилиях Вашингтона по привлечению частного сектора для "обслуживания своих военно-космических амбиций".

"Мы понимаем, что таким образом натовские страны проводят обкатку новых механизмов провоцирования внутренний потрясений, смены правительств, которые не вписываются в их миропорядок, основанный на правилах", - указала Захарова.

По ее словам, создаются серьезные риски для безопасности космических операций, долгосрочной и устойчивой космической деятельности, а также чревато негативными последствиями для социально-экономических процессов, напрямую зависящих от космических технологий.

Ранее агентство Reuters сообщило, что принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой.

По данным его источников, согласно контракту на $1,8 млрд, подписанному компанией в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO, при Пентагоне), за создание сети отвечает подразделение Starshield. Reuters указывает на серьезные инвестиции Минобороны США в низкоорбитальные спутниковые системы, предназначенные для поддержки наземных сил.