Победа Владимира Путина на президентских выборах в России стала серьезной проблемой для стран Запада, поскольку им придется признать, что под его руководством государство стало сильнее. Об этом пишет издание Global Times.

«Путин победил на последних выборах, а это значит, что он останется у власти как минимум до 2030 года. Многие СМИ заявили, что это «кошмар» для Запада», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Россия демонстрирует не только военный потенциал, превосходя Соединенные Штаты и другие страны Запада в производстве снарядов, но также сохраняет стабильность в экономике и обществе.

Западу приходится считаться с Москвой, следует из текста. В частности, показателем стал факт того, что агрессивные заявления Эммануэля Макрона в адрес России встретили сопротивление не только внутри Франции, но и в других государствах Запада, пишет GT.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).