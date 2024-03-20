НАТО ставит перед собой задачу-максимум — открыть второй фронт против России в Закавказье. Как сообщает ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Североатлантический альянс хочет «в целом заново подпалить регион».

Напомним, что накануне парламент Армении ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Оно наделяет наблюдателей неприкосновенностью и льготами.

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Ранее Захарова заявляла, что в Москве видят в стремлении Евросоюза закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку. Представитель внешнеполитического ведомства отмечала, что реальные интересы Брюсселя далеки от планов нормализовать отношения в Закавказье. По ее мнению, такая политика нужна для выдавливания России из региона и ослабления роли Москвы как главного гаранта безопасности.