Зюганов рассказал о встрече с Путиным до часу ночи

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным до часу ночи. Слова политика передает РИА Новости.

«Вчера лидеры [фракций] прекрасно выступали. Потом еще до часу ночи индивидуально обсуждали, в том числе и возможную конфигурацию правительства, подход к этому», — рассказал лидер коммунистической партии.

Вечером во вторник, 19 марта, Путин заявлял, что противнику не удастся запугать российский народ, и призвал оставить попытки напугать жителей страны. Помимо этого, политики беседовали о программе развития России на ближайшие годы, а также обсуждали и другие вопросы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов рассказал, что вышел из кабинета президента Владимира Путина в полвторого ночи после личной встречи.