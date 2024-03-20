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Путин созвонился с премьер-министром Индии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль.Новости».

Путин созвонился с премьер-министром Индии
© РИА Новости

В ходе беседы политики обсудили ряд вопросов международной повестки дня, в том числе конфликт на Украине. Путин и Моди подтвердили намерение продолжать координацию России и Индии в многосторонних форматах и международных организациях, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Лидеры государств отметили, что в рамках особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией активно развивается сотрудничество в сферах экономики, инвестиций, энергетики и транспорта.

Премьер Индии вновь поздравил российского лидера с победой на прошедших выборах. Путин, в свою очередь, пожелал Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов.

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