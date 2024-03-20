Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии

Министр иностранных дел России Лавров 21 марта проведет переговоры в Москве с первым вице-премьером, министром иностранных дел Сербии Ивицой Дачичем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завтра, 21 марта, запланированы переговоры с сербским коллегой», — сказала дипломат журналистам на брифинге.

МИД РФ позже опубликует более подробный материал по этой встрече, добавила Захарова.

В феврале министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии протестную ноту из-за обвинений в том, что Белград является проводником интересов Москвы «по дестабилизации Балкан».

25 декабря Ивица Дачич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко обсудил сотрудничество Москвы и Белграда и поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности Сербии. Стороны обменялись мнениями о темах, которые представляют взаимный интерес.