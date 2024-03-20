Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в ООН и парламенты мира в связи с вмешательством стран Запада во внутренние дела России и в избирательный процесс в РФ.

"Я хочу дать поручение комитету по международным делам, комиссии, которую вы возглавляете, подготовить обращение к парламентам, к международным парламентским организациям, в ООН, [представить] информацию о грубом вмешательстве Запада по внутренние дела Российский Федерации, в избирательный процесс, о нарушении всех норм международного права <...>. Как только оно будет подготовлено, мы его примем и направим во все международные организации", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании, обращаясь к главе комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрею Климову.