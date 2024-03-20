Захарова сравнила ситуацию с Кейт Миддлтон с историей со Скрипалями

Ситуация с отсутствием информации о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон дает понять, как была устроена история вокруг Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

"Вспомните Скрипалей. Та же самая схема: ни одного человека не вышло, были только обвинения со стороны Терезы Мэй, которая была премьер-министром Британии, в парламенте Великобритании, а мы же теперь знаем, что она не несет ответственности за свои слова", - заметила дипломат, указав, что Мэй при этом ссылалась на данные британских спецслужб, а других официальных заявлений не было. "И дальше мы видели запись Юлии Скрипаль, которая была сделана не журналистами. Она не отвечала на вопросы, не говорила от себя, она зачитала текст по экрану, <...> никто не знает, кто делал эту запись, запись была передана прессе. Больше Скрипалей никто не видел, больше никто никогда в жизни с ними публично не общался", - обратила внимание официальный представитель МИД РФ. "И нет ни одного человека в Британии, представителя ни одной из ветвей власти, который бы нес ответственность за ту ситуацию. Вот сегодня на ситуации с Кейт Миддлтон каждый человек может понять, как была устроена вся история вокруг Скрипалей", - провела параллель Захарова.

Дипломат обратила внимание на обнародованный снимок с принцессой Уэльской, в котором было заподозрено наличие ретуши.

"Чтобы сохранить себе самим присвоенное право не отвечать на вопросы, они готовы даже фальсифицировать фотографии. <...> Они полагают, что публикация фальсифицированных фотографий несет для них меньше издержек, нежели прямой разговор со своим народом", - констатировала дипломат.

История вокруг Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Принцесса Уэльская

В январе принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Отсутствие новостей о ней вызвало в Великобритании целую волну слухов, которые усилились после того, как принц Уэльский в конце февраля "по личным причинам" в последний момент отменил участие в панихиде в память о короле Греции Константине II, который приходился ему крестным отцом.