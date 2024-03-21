Посол Ерхов: США пытаются чинить препоны торговле России с Турцией

Новая схема работы США и Турции по санкциям может негативно отразиться на торговле и объемах товарооборота с Россией. Об этом сказал в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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По его мнению, главная идея остается неизменной: Вашингтон всеми силами пытается чинить препоны российско-турецкой торговле, поставить ее по возможности под свой жесткий контроль.

При этом турецкие международные компании, попав под давление со стороны Соединенных Штатов, вынуждены делать выбор. Подобные маневры отрицательно скажутся на состоянии торговли между РФ и Турцией и объемах товарооборота, сказал Ерхов.

Накануне газета Hürriyet сообщила, что США и Турция договорились, что отныне американская сторона, прежде чем вводить санкции в отношении турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских санкций, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию.

Теперь американцы сначала будут уведомлять республику о компаниях, которые, предположительно, работают с российскими предприятиями, несмотря на введенные в отношении них рестрикции, и запросят информацию по этому вопросу.

В начале марта заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир заявил в интервью газете Aydınlık, что продолжение торговых отношений с Россией в условиях жесткого санкционного давления США может принести Анкаре большие неприятности.