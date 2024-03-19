Вучич поздравил Путина с победой на выборах

Президент Сербии Александар Вучич поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, передав ему поздравительное письмо в ходе встречи с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко. Об этом сербский лидер сообщил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав совместное фото с российским дипломатом.

"В ходе беседы с послом Боцан-Харченко, пользуясь случаем, я передал письмо для президента Российской Федерации Путина, в котором, помимо поздравлений с победой на выборах, я указал на серьезность ситуации, в которой оказался сербский народ в Косове и Метохии, значительные политические вызовы, стоящие перед Сербией, с благодарностью Российской Федерации за поддержку, которую она оказывает территориальной целостности Сербии", - написал Вучич.

Глава государства принял российского посла в президентском дворце.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Путин побеждает с 87,28% голосов.