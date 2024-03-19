Захарова показала, как Нью-Йорк отмечает юбилей воссоединения Крыма с РФ

Официальные представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео из Нью-Йорка, где отметили юбилей воссоединения Крыма с Россией. На кадрах видно, как на электронном табло появляется ролик с напоминанием, что с того момента прошло уже 10 лет.

В Нью-Йорке с размахом отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией, — прокомментировала запись дипломат.

Ранее сообщалось, что в Евпатории артисты в честь 10-летия со дня присоединения к Российской Федерации прошли 10 км на ходулях. Тем самым был установлен новый рекорд в России — это расстояние они прошли за 1 час 48 минут. В составе группы были и ровесники Крымской весны.

Самым важным достижением за эти 10 лет стало сохранение единства крымского народа, заявил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов. Политик отметил, что на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.

Тем временем, председатель комитета по делам Вооруженных сил сената Конгресса США Джек Рид заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут наносить удары по всей территории Крыма. По его словам, США ожидают, что такую возможность предоставит продолжение оказания военной помощи ВСУ.