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Захарова показала, как Нью-Йорк отмечает юбилей воссоединения Крыма с РФ

Официальные представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видео из Нью-Йорка, где отметили юбилей воссоединения Крыма с Россией. На кадрах видно, как на электронном табло появляется ролик с напоминанием, что с того момента прошло уже 10 лет.

В Нью-Йорке с размахом отметили десятилетие воссоединения Крыма с Россией, — прокомментировала запись дипломат.

Ранее сообщалось, что в Евпатории артисты в честь 10-летия со дня присоединения к Российской Федерации прошли 10 км на ходулях. Тем самым был установлен новый рекорд в России — это расстояние они прошли за 1 час 48 минут. В составе группы были и ровесники Крымской весны.

Самым важным достижением за эти 10 лет стало сохранение единства крымского народа, заявил председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов. Политик отметил, что на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.

Тем временем, председатель комитета по делам Вооруженных сил сената Конгресса США Джек Рид заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что в следующем году Вооруженные силы Украины смогут наносить удары по всей территории Крыма. По его словам, США ожидают, что такую возможность предоставит продолжение оказания военной помощи ВСУ.

Политика
Джек Рид
Мария Захарова
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Республика Крым
Нью-Йорк
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Соединенные Штаты
Украина