В Госдуме выступили против ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) «полицейской операцией» против детей и учителей.

«Люди массово недовольны сегодняшним качеством образования в школах и этой «полицейской операцией», в которую превратился школьный экзамен», — заявил парламентарий в интервью «Газете.Ru».

По мнению Толстого, экзамен стал стрессом и для ребенка, и для учителя из-за атмосферы недоверия.

«Конечно, нужно, чтобы атмосфера школьных выпускных экзаменов была нормальной, доброжелательной, чтобы у человека не возникало ощущение, что он является жертвой какой-то специальной полицейской операции, как сейчас», — считает вице-спикер ГД.

Ранее Толстой раскритиковал аргумент о якобы равных шансах благодаря ЕГЭ для выпускников из всех регионов России. Он напомнил, что для подготовки к экзаменам родители вынуждены нанимать репетиторов, поэтому у детей из обеспеченных семей больше шансов получить высокие баллы.