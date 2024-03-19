Нарышкин рассказал о планах Франции отправить на Украину военных

Президент Франции Эммануэль Макрон оттягивает признание гибели французских военных на Украине, поскольку боится протестов, особенно на фоне уже идущих в стране выступлений фермеров. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, Макрону придется «раскрыть неприглядную правду», однако он будет стремиться «максимально оттянуть признательные показания». Нарышкин отметил, что в Елисейском дворце уже оценивают число погибших французов как «превысившее психологически значимый порог».

«Обнародование столь чувствительных данных способно спровоцировать граждан на протесты, особенно на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране», — считает он.

При этом в армии Франции «заметно обеспокоены возросшим числом погибших на Украине» соотечественников. По имеющейся у главы СВР информации, только при атаке по пункту временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли «десятки французских граждан».

«Как неофициально признают в Минобороны страны, подобных потерь за рубежом государство не знало со времен войны в Алжире во второй половине XX века», — указал Нарышкин.

Кроме того в Париже скрывают не только число потерь, но и сам факт нахождения французских военных на Украине, подчеркнул он. Из-за этого, по словам главы СВР РФ, во Франции «мечутся» между необходимостью хоронить и выплачивать компенсации семьям погибших и рисками судебных исков от недовольных родственников, если факты смертей будут документально фиксироваться.