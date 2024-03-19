Еще один мировой лидер поздравил Путина

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием после победы на выборах, сообщил представитель египетского лидера Ахмед Фахми на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Ас-Сиси пожелал дальнейших успехов Путину, а также прогресса и процветания российскому народу.

Фаттах ас-Сиси направил свои искренние поздравления президенту РФ Владимиру Путина по случаю его переизбрания на новый срок и заявил, что это отражает доверие со стороны российского народа, — указано в заявлении.

Президент Египта отметил, что высоко ценит исторические отношения двух стран и постоянное стремление Москвы и Каира укреплять взаимодействие, действуя в интересах своих народов.

18 марта Центризбирком России сообщил, что по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал на выборах президента 87,38% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов, набравший 4,31% голосов. Владислав Даванков от партии «Новые люди» получил 3,85%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20% голосов.\

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что за действующего главу государства проголосовало более 76 млн избирателей, что стало рекордным показателем. По ее словам, на прошлых президентских выборах в 2018 году за Путина проголосовали около 56,5 млн россиян.

Ранее Путина поздравил с переизбранием наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Теплые поздравления направил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Мали, Омана и Ливии. Перед этим действующего главу государства по телефону лично поздравили лидеры шести стран СНГ.