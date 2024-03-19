Володин дал совет «обиженным» европейским лидерам

Западным лидерам, которые «обиделись» из-за отсутствия такой популярности, которая есть у президента Владимира Путина, стоит извиниться перед главой России, рассказать о своих грехах, а также поздравить с победой на выборах. Об этом заявил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. По результатам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги выборов, дал совет европейским лидерам, за которых «уже никто не голосует».

«Правильно было бы посоветовать этим европейским лидерам, которые обиделись, надулись, у них нет такой популярности в своих странах, за них уже никто не голосует… надо как можно быстрее встать в очередь в приемную к нашему президенту, прийти, извиниться, поздравить, о всех своих грехах рассказать, которые они наделали», - пояснил он в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

Ранее зампред кабмина ФРГ Кристиане Хоффмн заявила о том, что официальный Берлин готов общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не будет поздравлять его с победой на выборах главы государства. Хоффман подчеркнула, что Германия не рассматривает прошедшие в России президентские выборы как правомерные.