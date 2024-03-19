Путин поручил нарастить боеготовность пограничных сил в Черном море

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ России заявил о необходимости наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. По его словам, делать это нужно не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это должно касаться Черного моря, передает РИА Новости.

Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях, — сказал он.

Ранее стало известно, что адмирал Александр Моисеев назначен на должность врио главнокомандующего ВМФ России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте перед началом церемонии вручения корабельных чаш подводникам.