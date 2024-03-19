Путин: «хозяева» бросают предателей России как мясо

«Хозяева» бросают предателей России как мясо. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Глава государства отметил, что все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд провалились.

«Что касается вот этих предателей, то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют, бросают их прямо как пушечное мясо, на убой. Ну и поделом», - заявил президент в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

При этом Путин особо подчеркнул, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.

Российский лидер также назвал откровенным шантажом провокационные заявления западных политиков о возможности терактов в России, сообщает ТАСС.

Путин высказался о попытках прорыва диверсантов через границу России

«Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», - заявил Путин.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные отразили атаку диверсионных групп в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области, не допустив прорыва на российскую территорию. Силовикам удалось также отбить атаку в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.