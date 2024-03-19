Путин призвал сотрудников ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту

Перед ФСБ стоят ответственные задачи по защите конституционного строя России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на коллегии ведомства, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, все попытки посеять смуту должны быть жестко пресечены сотрудниками ведомства.

Ранее Путин также призвал ФСБ искать предателей, вступающих в диверсионно-разведывательные группы, и привлекать их к ответственности без срока давности.