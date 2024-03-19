Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер»

Президент РФ Владимир Путин получил с утра доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации шахте "Пионер". Российская газета

Президент дал указания принять все необходимые меры для спасения российских шахтеров на руднике, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин также призвал оказать им всю необходимую медицинскую помощь. Lenta.ru

Накануне в руднике произошел обвал. В МЧС сообщали, что на глубине около 125 метров заблокированы 13 шахтёров. Возбуждено уголовное дело. Говорит Москва