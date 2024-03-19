В Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на выборах

Владимир Путин победил на президентских выборах с беспрецедентным перевесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя итоги голосования российских граждан за границей, он отметил, что это тоже стало вкладом в его победу. Победа, по словам представителя Кремля, одержала с «действительно беспрецедентным счетом», передает ТАСС.

«Любой голос важен в голосовании. Мы видим, что и за рубежом Путин в целом тоже одержал победу», – отметил он.

Эксперты ранее, оценив итоги прошедших в России выборов, отметили, что голосование было конкурентным, однако результат свидетельствует об абсолютной консолидации российского общества вокруг Путина.