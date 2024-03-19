Путин встретится с лидерами фракций

Действующий глава государства Владимир Путин встретится с лидерами думских фракций. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня у президента запланировано несколько встреч. В частности, встреча с руководителями фракций Государственной думы", - пояснил он.

Как рассказал журналистам председатель КПРФ Геннадий Зюганов, встречу ранее планировали на 20 марта, но потом были внесены коррективы.

"Сегодня официально поставлю вопрос перед президентом о том, что пятая колонна продолжает вредить стране", - сказал Зюганов.

Кроме того, он предложит предпринять меры для возвращения в РФ граждан, которые нужны стране.

"Напрашивается указ президента о создании условий о возвращении в Россию наших специалистов, работающих сейчас за кордоном, - заявил лидер коммунистов. - Сегодня таких около 1,2 млн".

Зюганов уточнил, что имеет в виду квалифицированные кадры. По его словам, речь пойдет о создании благоприятных условий для их возвращения.

Кроме того, будет затронут вопрос смены экономического курса - в сторону социализации.