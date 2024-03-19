МИД прокомментировал высылку сотрудника посольства РФ в Кишиневе

Россия ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ, заявили в российском МИД. ТАСС

"Российская сторона даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве. Российская газета

Ранее стало известно, что Молдавия вышлет российского дипломата из-за организации выборов Президента РФ на территории Приднестровья. В сообщении внешнеполитического ведомства указывается, что во вторник в МИД был вызван посол России Олег Васнецов, которому был выражен протест в связи с организацией выборов на территории Приднестровской Молдавской Республики. Парламентская газета