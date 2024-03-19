$91.98+0.11100.24+0.27
Войти в почту

МИД: Москва ответит на высылку сотрудника посольства РФ в Кишиневе

Россия ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ, заявили в российском МИД. ТАСС

"Российская сторона даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве. Российская газета

Ранее стало известно, что Молдавия вышлет российского дипломата из-за организации выборов Президента РФ на территории Приднестровья. В сообщении внешнеполитического ведомства указывается, что во вторник в МИД был вызван посол России Олег Васнецов, которому был  выражен протест в связи с организацией выборов на территории Приднестровской Молдавской Республики. Парламентская газета

МИД прокомментировал высылку сотрудника посольства РФ в Кишиневе
© РИА Новости
Политика
Олег Васнецов
МИД России
Обзор медиа
Москва
Кишинев
Молдова, Республика