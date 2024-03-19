Путин поручил предпринять все меры для спасения заблокированных на руднике «Пионер»
Российский президент Владимир Путин поручил предпринять все меры для спасения людей, заблокированных на руднике «Пионер» в Амурской области.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин сегодня с утра получил доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова о ситуации на аварийной шахте «Пионер» в Приамурье
«Президент дал указания предпринять все необходимые меры, все возможные меры для спасения шахтёров, которые сейчас там заблокированы, и также для оказания всей необходимой экстренной помощи», — сказал Песков.
Обвал произошёл 18 марта на участке подземных работ на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области.
Обвал на руднике в Амурской области: что известно к этому часу
Возбуждено уголовное дело.
В Следственном комитете России по Амурской области сообщили, что заблокированные после обрушения на руднике «Пионер» в Амурской области 13 человек находятся на глубине 120 м.