В России предложили отменить один налог

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, направленный на отмену транспортного налога. Документ опубликован в электронной базе палаты.

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Законопроект (№ 578777-8) предусматривает признание утратившими силу главы 28 и отдельных статей Налогового кодекса, регламентирующих положения, которые касаются транспортного налога. Авторы законопроекта находят несправедливой схему исчисления налога в зависимости от мощности двигателя, а не от срока его эксплуатации и других характеристик, в результате которой одинаковую сумму порой платят те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов в день, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год.

По их мнению, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с содержанием и ремонтом дорог.

В связи с этим в одном пакете с проектом данного закона депутаты фракции также внесли в Госдуму законопроект (№ 578831-8), которым предлагается одновременно с отменой транспортного налога изменить норматив зачисления акцизов на производимый в РФ автомобильный бензин класса 5. Он направлен на компенсацию выпадающих доходов регионов из-за отмены транспортного налога и предполагает с 1 января 2025 года полное зачисление поступлений по данным акцизам в бюджеты субъектов РФ.

В настоящее время установлен норматив по зачислению 25,1% поступлений в федеральный бюджет, а 74,9% — в бюджеты регионов.