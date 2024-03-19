Сотрудника посольства России объявили персоной нон грата в Молдавии
Сотрудника посольства России в Кишинёве объявили персоной нон грата на территории Молдавии.
Об этом информирует молдавский МИД.
Отмечается, что российскому послу выразили протест в связи с открытием участков для выборов президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской
Республики.
Глава Гагаузии намерена подать в суд на президента Молдавии
Ранее сообщалось, что посла России вызвали в МИД Молдавии из-за открытия избирательных участков в ПМР