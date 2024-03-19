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Сотрудника посольства России объявили персоной нон грата в Молдавии

Сотрудника посольства России в Кишинёве объявили персоной нон грата на территории Молдавии.

Сотрудника посольства России объявили персоной нон грата в Молдавии
© РИА Новости

Об этом информирует молдавский МИД.

Отмечается, что российскому послу выразили протест в связи с открытием участков для выборов президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской

Республики.

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Ранее сообщалось, что посла России вызвали в МИД Молдавии из-за открытия избирательных участков в ПМР

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