Сотрудника посольства России объявили персоной нон грата в Молдавии

Сотрудника посольства России в Кишинёве объявили персоной нон грата на территории Молдавии.

Об этом информирует молдавский МИД.

Отмечается, что российскому послу выразили протест в связи с открытием участков для выборов президента России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской

Республики.

Глава Гагаузии намерена подать в суд на президента Молдавии

Ранее сообщалось, что посла России вызвали в МИД Молдавии из-за открытия избирательных участков в ПМР