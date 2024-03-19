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В Совфеде отреагировали на отказ ЦЕРН от работы со связанными с Россией учеными

Отказ Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) от работы с учеными и специалистами, которые имеют связи с Россией, не принесет человечеству ничего хорошего, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

В Совфеде отреагировали на отказ ЦЕРН от работы со связанными с Россией учеными
© globallookpress.com
«Самоизоляция Запада продолжается. Не думаю, что те, кто принимал это решение, довольны от того, что им приходится такого рода глупости делать. Но, очевидно, спонсоры этих организаций — те, кто платит туда деньги, — поставили вот такое русофобское условие. Но думаю, что мы справимся с такого рода вызовом не хуже, чем со всеми другими», — отреагировал Климов.

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«Ничего хорошего это человечеству, конечно, не принесет», — Андрей Климов, зампред Комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что организация прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией. По его словам, решение вступит в силу с 30 ноября 2024 года. Как заявил Марсолье, ЦЕРН больше не получает никакого финансирования от Москвы.

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