Москалькова считает победу Путина на выборах залогом будущего великой России
Готовность Владимира Путина нести историческую ответственность на посту главы государства является залогом будущего великой России. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Ваше стремление к утверждению в обществе социальной справедливости, общенационального мира и согласия, а также готовность нести историческую ответственность на посту главы государства - залог будущего нашей великой державы", - написала Москалькова в своем Telegram-канале, поздравляя Путина с победой на президентских выборах.
Она отметила, что выбор россиян свидетельствует всему миру о высоком уровне доверия к главе государства. Москалькова добавила, что россияне связывают с Путиным "глубокие позитивные перемены в их жизни, надежды на дальнейшее развитие страны в экономической, социальной, культурной и духовной сферах".
"Вам удалось консолидировать общество, вернуть доверие граждан к государству, пробудить чувство гордости россиян за свое настоящее, создать условия для уверенности в завтрашнем дне. Даже в нынешних сложных условиях убедительная поддержка россиян поможет Вам претворить в жизнь все задуманное", - написала Москалькова.
Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Путин набирает 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.