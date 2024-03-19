Медведев обвинил политиков Запада во лжи и манипуляциях ради власти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил противоречивость риторики западных политиков. Так, подчеркнул он, президент Франции пугает высадкой войск в Крыму, но в то же время готов сразу ответить на звонок российского лидера. В Германии заявляют, что не будут больше считать Владимира Путина президентом, но переговоры с ним вести готовы.

Официальные лица США, написал Медведев в своем Telegram-канале, еще наглее. Они открыто ведут гибридную войну против России и одновременно говорят, что хотят возобновления стратегического диалога по вооружениям.

"Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", - считает замглавы Совбеза РФ.

И так, заключил политик, Запад ведет себя во всем: использует "космическое вранье" ради имитации добрых намерений.

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