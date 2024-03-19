$91.98+0.11100.24+0.27
Войти в почту

Медведев обвинил политиков Запада во лжи и манипуляциях ради власти

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил противоречивость риторики западных политиков. Так, подчеркнул он, президент Франции пугает высадкой войск в Крыму, но в то же время готов сразу ответить на звонок российского лидера. В Германии заявляют, что не будут больше считать Владимира Путина президентом, но переговоры с ним вести готовы.

Официальные лица США, написал Медведев в своем Telegram-канале, еще наглее. Они открыто ведут гибридную войну против России и одновременно говорят, что хотят возобновления стратегического диалога по вооружениям.

"Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", - считает замглавы Совбеза РФ.

И так, заключил политик, Запад ведет себя во всем: использует "космическое вранье" ради имитации добрых намерений.

В Китае рассказали об истинном значении поздравления Путина Си Цзиньпином

"А на поверку - ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - заключил Дмитрий Медведев.
Политика
Видео
Цзиньпин Си
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
Совет безопасности РФ
Республика Крым
Китай
Соединенные Штаты
Германия
Франция