В МИД РФ отреагировали на слова Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном

Политика Запада привела к тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в приграничье заявляет об угрозе скорой войны с Азербайджаном, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", — написала она в своем Telegram-канале. News.ru

Ранее Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области заявил, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов, то существует угроза начала нового вооруженного конфликта. RT на русском