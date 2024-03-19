Западные страны сформировали свою реакцию насчет президентских выборов в России и их итогов еще во второй половине прошлого года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Реакция была прописана еще за несколько месяцев до этого (до выборов президента РФ - прим. ТАСС), где-то в конце 2023 года - во второй половине 2023 года. Они ее сформировали и дальше уже эшелонированно начали ее, так сказать, реализовывать. Выборы наши они комментировать начали, именно уже даже итоги, в самом конце 2023 года - начале 2024 года. Их ничего не смущало, даже то, что еще люди не выдвигались на них, они уже их комментировали", - сказала она.

Как подчеркнула Захарова, все говорило о том, что народ России объединился вокруг президента.

"И они (страны Запада - прим. ТАСС) в этом сыграли немалую роль, учитывая ту агрессию, которую они развернули. Представить это в качестве чего-то нелегитимного - вот же, что они пытались сделать. И вот началась уже, так сказать, истерика по плану, часть 2, когда выборы стартовали. А дальше, еще они не завершились, уже начался апогей этого безумия", - добавила она.

Дипломат указала, что первыми США "выпустили" давать реакцию на итоги выборов "тех, кого не уважают вообще", - это Германия и разные международные структуры.

"Почему-то, видимо, больше всех не любят Штаты именно Германию по каким-то своим особым причинам, потому что они все время именно из Берлина делают такого полезного идиота, - обратила внимание она. - И посмотрите, как Германия начала выдавать то короткие сообщения в социальных сетях, то выпустили [министра иностранных дел ФРГ Анналену] Бербок, то потом на уровне правительства рассказывали о том, что они не признают российские выборы, не будут президента называть президентом. Потом такая же волна пошла по Европейскому союзу".

И только после этого "на фоне маргинализирующих и маргинализировавших себя еэсовцев" последовала реакция США, отметила Захарова.

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"Выпустили [представителей западных стран] в качестве буквально шавок, тявкающих на нас агрессивно, а потом выходят [сами] Соединенные Штаты", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, действующий президент Владимир Путин набирает 87,28% голосов. На выборах зафиксирована рекордная в новейшей истории России явка - 77,44%.