Политолог: давление Запада привело к консолидации общества РФ вокруг власти

Внешнеполитическая обстановка послужила поводом для повышения явки на выборах и «сыграла на руку» действующей администрации президента. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Он подчеркнул, что в своей политике западные страны «не учли ментальность русских».

«Абсолютное большинство избирателей поддерживает Владимира Путина в качестве президента и его политическую программу. Внутриполитические проблемы понижают явку и поддержку действующей власти, а внешнеполитическое давление — увеличивает. Запад в очередной раз сыграл на руку действующей администрации президента, президенту и в целом российскому государству. Ведь давили не только информационно, не только политически. Давление дошло до прямого военного давления, то есть российское приграничье — Белгородскую область — обстреливают ежедневно. Естественно, гражданам страны неважно, из Белгородской они области или из Краснодарского края, — всё это было воспринято как вызов. Одно дело сидеть и слушать, как критикуют Россию в целом, а другое дело видеть, как враждебные войска наносят удары. Эксперты давно говорят, что Запад не учитывает ментальность русских. Вы давите. Что вы хотите получить в итоге? Вы получаете ответ в виде консолидации общества вокруг власти».

Выборы главы государства прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИКа после обработки 100% протоколов, побеждает действующий лидер — у него 87,28% голосов.