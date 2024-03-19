Индия назначила нового посла в России

Новым послом Индии в России назначен Винай Кумар. Об этом сообщил МИД южноазиатской страны.

"Господин Винай Кумар, в настоящее время занимающий пост посла Индии в Мьянме, назначен следующим послом Индии в Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, он приступит к выполнению своей дипломатической миссии в ближайшее время.

16 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность за работу завершающему миссию в Москве послу Индии Павану Капуру и наградил его почетным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество".

Винай Кумар родился 23 августа 1969 года. В 1991 году он с отличием окончил Индийский технологический институт в Харагпуре на северо-востоке страны со степенью бакалавра технических наук. Поступил на дипломатическую службу Индии в 1992 году.

Дипломат работал в индийских миссиях в Ташкенте, Бишкеке, Оттаве, Варшаве, Тегеране, постоянном представительстве Индии в Нью-Йорке и Катманду. Он был политическим координатором Индии в Совбезе ООН в 2011-2012 гг. и членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

В штаб-квартире Министерства иностранных дел Индии он работал в отделах Восточной Европы и России, Восточной и Южной Африки, Южном отделе и отделе международных организаций. В 2018-2020 гг. Кумар занимал должность посла в Афганистане. В 2022 году стал послом в Мьянме.