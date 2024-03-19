Глава МИД Турции оценил диалог с Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у него сложился хороший диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова приводит РИА Новости.

Корреспондент телеканала CNN Turk Ханде Фырат уточнила, что со стороны также заметны хорошие отношения главы турецкого МИД с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Хакан подтвердил, что диалог с американским коллегой идет в позитивном русле.

3 марта министры иностранных дел Росси и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели переговоры в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Глава МИД Турции отметил, что в рамках встречи была затронута текущая ситуация в Сирии. Стороны решили в дальнейшем уделять этому вопросу больше внимания.