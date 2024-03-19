СМИ: правительство РФ анонсировало 12 нацпроектов

В РФ со следующего года запустят серию прорывных проектов, нацеленных на оперативное достижение технологического суверенитета в критически важных отраслях. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«В число прорывных мегапроектов входят „Станкостроение и робототехника“, „Новые материалы и химия“, „Обеспечение продовольственной безопасности“ и „Новые медицинские технологии“», — Андрея Белоусова цитируют «Ведомости».

В стране также планируют развивать беспилотную и гражданскую авиацию, судостроение, космическую отрасль, искать новые источники энергии. Среди проектов также названы «Микроэлектроника», «Экономика данных» и «Наука и университеты».

По мнению вице-премьера, Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году. Сейчас РФ занимает пятую строчку рейтинга.