Россияне, проголосовав на президентских выборах в подавляющем большинстве за Владимира Путина, выразили поддержку специальной военной операции на Украине и тем самым доказали отрыв западной пропаганды от действительности. Такое мнение изложил в своем видеоблоге влиятельный румынский публицист Ион Кристою.

"В результате этого впечатляющего голосования Владимир Путин получил от российского народа мандат на то, чтобы идти до конца в войне с Украиной и Западом", - считает он.

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Журналист обосновал свое утверждение тем, что граждане РФ сделали свой нынешний выбор "после двух лет введенных коллективным Западом санкций и разнузданной пропаганды", когда во многих странах "рассказывали, что россияне массово гибнут на Украине и что Россия находится в международной изоляции".

Активное голосование россиян за Путина - "это мандат", подчеркнул Кристою.