Песков: Россия готова к переговорам о контроле над вооружениями

Российская Федерация готова к переговорам по всему комплексу тем безопасности, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос о том, возможно ли на фоне текущей международной повестки обсуждение ядерного разоружения и нераспространения ТЯО.

«Президент [России Владимир] Путин ранее уже говорил о возможности в нынешних условиях переговоров с обсуждением всего комплекса тем безопасности», — подчеркнул Песков.

Ранее постпред Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США желают вступить с Россией и Китаем в двусторонние переговоры о контроле за стратегическими вооружениями.