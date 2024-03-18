Песков оценил реакцию США на победу Путина на выборах

Словесная эквилибристика США не сможет умалить победу Владимира Путина на выборах президента РФ и поколебать веру граждан страны в него, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление Белого дома о том, что США будут работать, исходя из реальности, что Путин - президент России.

"Никакая словесная эквилибристика не сможет умалить победу Путина на выборах, а главное - поколебать веру людей в него", - ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле такой подход США достаточным для возможного выстраивания контактов и более взвешенным, чем в ряде европейских стран.

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Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое было доступно примерно в трети регионов страны. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, побеждает Владимир Путин с 87,28% голосов. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,31%, Владислав Даванков от "Новых людей" - 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,2%.