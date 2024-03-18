Салливан прокомментировал слова Путина о готовности обменять Навального

Администрация Соединенных Штатов не слышала от российской стороны упоминаний об Алексее Навальном, когда заходил вопрос об обмене заключенными двух стран. Об этом сообщил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его попросили прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина, который сообщил, что был согласен обменять Навального на заключенных на Западе.

"На протяжении месяцев и лет мы обсуждали с российскими должностными лицами вопросы, связанные с американскими заключенными, которые несправедливо содержатся под стражей в России. Ни в одной из этих бесед мы не слышали, чтобы российский чиновник упоминал Навального в контексте обмена заключенными. Так что если они и были заинтересованы в этом, то, похоже, пришли к этому довольно поздно. На самом деле, очевидно, слишком поздно, поскольку его уже нет в живых. Мы не слышали об этом от них", - утверждал Салливан.

Ранее Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе рассказал журналистам, что незадолго до смерти Навального в тюрьме ему предложили обменять его "на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах". По словам главы государства, он согласился, даже не дослушав до конца фразу предлагавшего. Единственное встречное условие, которое Путин, по его словам, выдвинул, заключалось в том, чтобы Навальный не возвращался в Россию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал уточнять, на кого мог бы быть обменян Навальный в таком случае.