Белый дом определился с принципом работы после победы Путина на выборах

Белый дом заявил, что будет работать, исходя из того, что Путин является президентом РФ
Реальность заключается в том, что Владимир Путин - президент России, и США будут работать, исходя из этого.
Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"Реальность такова, что Путин - президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством, - сказал он. - И мы продолжим работать, исходя из этой реальности".