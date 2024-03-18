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Белый дом заявил, что будет работать, исходя из того, что Путин является президентом РФ

Реальность заключается в том, что Владимир Путин - президент России, и США будут работать, исходя из этого.

Белый дом определился с принципом работы после победы Путина на выборах
© globallookpress.com

Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Реальность такова, что Путин - президент России, и нам приходилось иметь дело с этой реальностью на фоне всего [конфликта] на Украине <...>, других шагов, противоречащих интересам США, которые мы видели со стороны этого президента и РФ под его руководством, - сказал он. - И мы продолжим работать, исходя из этой реальности".
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