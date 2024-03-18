Белый дом определился с принципом работы после победы Путина на выборах

Реальность заключается в том, что Владимир Путин - президент России, и США будут работать, исходя из этого.

Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах