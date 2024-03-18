Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера России Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин встретился со Слуцким, Харитоновым и Даванковым

«Турецкий лидер тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо народа России», — говорится в сообщении.

Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.