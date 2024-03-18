Рябков выступил с заявлением на фоне сообщений об инфаркте

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, он находится в прекрасном состоянии.

«Чувствую себя прекрасно», — заявил он.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Рябкова госпитализировали с инфарктом. Согласно сообщениям СМИ, дипломат почувствовал себя плохо еще 17 марта, после чего вызвал скорую. Кроме того, сообщалось о перенесенной операции по установке стента.