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Рябков опроверг новости о своей госпитализации

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что новости о его госпитализации не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков выступил с заявлением на фоне сообщений об инфаркте
© РИА Новости

По словам Рябкова, он находится в прекрасном состоянии.

«Чувствую себя прекрасно», — заявил он.

Напомним, что ранее в сети появилась информация о том, что Рябкова госпитализировали с инфарктом. Согласно сообщениям СМИ, дипломат почувствовал себя плохо еще 17 марта, после чего вызвал скорую. Кроме того, сообщалось о перенесенной операции по установке стента.

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