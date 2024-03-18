Даванков заявил о «чувстве гордости за страну и президента»

Кандидат в президенты РФ Владислав Даванков во время выступления на Красной площади заявил о «чувстве гордости за страну и президента», передает корреспондент NEWS.ru. Концерт-митинг «10 лет в родной гавани» приурочен к 10-летней годовщине присоединения Крыма к России.

Также на мероприятии выступил российский лидер Владимир Путин. Он заявил, что полуостров — это не только стратегически важные территории, но и люди. Президент добавил, что «путь Донбасса на Родину оказался более тяжелым, трагичным», однако присоединение новых территорий — это большое событие в истории государства. Также он пообещал протянуть железную дорогу до Севастополя, чтобы она стала еще одной альтернативой Крымскому мосту.

На концерте выступили и другие кандидаты в президенты России: Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. Также на мероприятии отечественные исполнители вместе спели государственный гимн, зрители скандировали «Россия».

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что самым важным достижением за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией стало сохранение единства крымского народа. Как отметил политик на мероприятии в честь памятной даты, крымчане смотрят только вперед и движутся к построению своей мечты.