Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по ситуации на Украине, однако не по «формуле мира», которую предлагает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте российского ведомства.

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Лавров озвучил такую позицию на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем.

«Министр подтвердил открытость российской стороны к переговорному решению, подчеркнув неприемлемость для России участия в любых мероприятиях по продвижению "формулы Зеленского" независимо от ее внешней обертки», — говорится в сообщении дипведомства.

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Российский министр иностранных дел напомнил, что перед переговорами Киеву стоит отменить закон о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Также, по словам Лаврова, Украина должна учитывать «законные российские интересы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Целью конференции является обсуждение «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, а также запуск процесса достижения «общего понимания мира» на Украине.