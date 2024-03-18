Хакеры выложили поздравление с победой Путина на сайте украинского ведомства

Российские хакеры опубликовали поздравление с победой Владимира Путина на выборах президента РФ на сайте одного из департаментов украинской запорожской администрации. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Наши хакеры взломали ресурсы Запорожского областного совета, <...> поздравили земляков с победой Владимира Владимировича Путина на выборах президента России и пожелали будущего вместе с Россией", - написал Балицкий.

К своей публикации он приложил скриншоты поздравления на сайте департамента социальной защиты населения украинской региональной администрации. Сайт в настоящее время недоступен.

Губернатор уверен, что жители города Запорожья, находящегося под контролем Украины, "ждут освобождения от киевского нацизма, надеются на жизнь в справедливом социальном государстве" и верят в победу.