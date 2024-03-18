Депутат предложил лишать россиян права голоса за непосещение выборов

Депутат Госдумы России Владимир Кошелев заявил, что из избирательных списков необходимо исключать тех россиян, которые трижды не принимали участия в голосовании. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом предложение Кошелева касается непосещения выборов разного уровня. По словам депутата, чтобы восстановить свое право голоса, избирателю нужно будет подать заявление на избирательном участке.

«Если избиратель три раза не принимал участие в голосовании на выборах разного уровня, ему должно прийти уведомление об исключении его из списка избирателей посредствам почтовой связи и через портал "Госуслуги". Восстановиться в списке избирателей и проголосовать он может в Единый день голосования, подав заявление на избирательном участке», — заявил он.

Свое предложение Кошелев обосновал тем, что эта инициатива может снизить потенциал вброса бюллетеней и недобросовестного подсчета голосов. При этом депутат считает, что такое изменение не отнимет у россиян права голоса, а дополнит уже существующие практики.

«Мы не отнимаем ни у кого права голоса. Хотя ограничение этого права существует. Не голосуют на выборах граждане, признанные судом недееспособными и те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы по приговору суда. И есть люди, которые сами не пользуются правом голоса, то ли вследствие лени, то ли по незрелости. Мы считаем необходимым напомнить избирателю, что у него такое право выбирать есть, и что оно является привилегией взрослого и ответственного гражданина», — добавил Кошелев.

Отметим, что с таким предложением Кошелев выступает уже не в первый раз — ранее депутат озвучил подобную инициативу 16 марта.