Путин встретился со Слуцким, Харитоновым и Даванковым

Победивший кандидат в президенты РФ Владимир Путин встретился со своими соперниками. На мероприятии присутствуют: Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Ura.Ru

«Я хотел бы всех поблагодарить за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом. Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента... нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития», — сказал президент. RT на русском

"Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач", — добавил Путин. ТАСС