Членов НАТО призвали ментально настроиться на военное время

Председатель Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Михал Щерба заявил, что странам НАТО нужно ментально переключиться с мирного и настроиться на военное время. Его призыв цитирует польское издание Parlamentarny.pl.

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«Одним из приоритетов членов НАТО должна быть твердая позиция и ментальное переключение с мирного времени на время военной угрозы, в котором мы находимся», — отметил Щерба.

Президент России Владимир Путин высказался о риске потенциального конфликта НАТО и России. Он заявил, что в современном мире возможно все. При этом российский лидер отметил, что вряд ли кто-либо заинтересован в третьей мировой войне.