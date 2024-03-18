Назван регион с наибольшей поддержкой Путина

По итогам обработки ста процентов протоколов в Чечне президент России Владимир Путин получил 98,99 процента голосов - это самый высокий показатель среди российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ результатов голосования.

Как отмечает агентство, на выборах 2018 года в Чечне Путин получил 91,54 процента голосов.

В 2024 году за Чечней следуют ДНР, где Путин набрал 95,23 процента голосов, и Тыва, где Путина поддержали 95,37 процента голосовавших.

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В топ-5 по поддержке Путина также вошли Кабардино-Балкария (94,21 процента голосов) и ЛНР (94,12 процента).

Выборы президента РФ проходили 15-17 марта. По итогам обработки ста процентов протоколов Путин одержал победу с результатом в 87,28 процента голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,31 процента), третье - Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,85 процента), четвертое - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3,20 процента).

Официально итоги выборов будут подведены 21 марта.