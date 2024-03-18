В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах

В Кремле рассказали, кто из лидеров соседних государств поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах. Газета.Ru

Отмечается, что Путин провел телефонные разговоры с президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые поздравили его с победой на выборах. Также Путина лично поздравили президент Киргизии Садыр Жапаров, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. News.ru

"Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике и высокую активность избирателей в ходе голосования, высказали пожелания дальнейших успехов в государственной деятельности", - говорится в сообщении. Российская газета