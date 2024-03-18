Путин набрал 87,28% по результатам подсчета 100% протоколов

Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Николай Харитонов занимает второе место с 4,31%. На третьем месте представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, набирающий 3,85%. 3,2% отдали голоса за лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Больше 99% военнослужащих в зоне спецоперации проголосовали за действующего главу государства, сообщили ранее в Минобороны России.